Киев, 2 августа, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Падение продаж сала с Украины за рубеж с 2015 по 2016 год составило 98%, сообщается на сайте Государственной налоговой службой Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

Так, если в 2015 году доход от экспорта составлял $7,759 миллиона (7733 тонны), то годом позже значение оказалось на уровне $0,089 миллиона (83 тонны). С 1 января по 30 июля 2017 года за рубеж продано 26 тонн ($26 тысяч).

Падение объясняется прекращением экспорта в Россию, пишет BusinessViews. Как считает автор статьи, Украина не останется без рынка сбыта: покупатели уже есть, хотя они и не компенсируют потери.

«Поэтому нашим салом понемногу начинают лакомиться в Азербайджане, Армении и Казахстане (или это же сало экспортировать в Россию, перебивая страну происхождения) — совокупно $53,8 тыс. А также в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских Островах, Канаде, Панаме и Австралии ($27,8 тыс. за 7,5 тонн сала)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зато Украина нарастила экспорт улиток. В прошлом году она продала за границу 347 т моллюсков, что в семь раз больше показателя по салу.