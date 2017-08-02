Мособлсуд

Москва, 2 августа, 2017, 07:24 — ИА Регнум. На записи видно, что на полу лежат пострадавший сотрудник полиции и фигуранты дела «банды ГТА». Они неподвижно лежат в лужах крови.

Несколько человек в форме стоят рядом, один из них спрашивает: «Ты живой, нет? А этот живой или мертвый?»

Накануне пятеро арестованных по делу «банды ГТА» напали на конвоиров в лифте Мособлсуда. Один из них начал душить охранника, другие захватили оружие и взяли конвоиров в заложники.

Один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии, завязалась перестрелка. Трое подсудимых были ликвидированы, еще двое — ранены. Также ранен один сотрудник Росгвардии, двое сотрудников полиции получили травмы.

По факту произошедшего руководство ГУ МВД по Московской области назначило служебную проверку.

Напомним, «банда ГТА» — так в СМИ назвали группу преступников из 15 человек, орудовавших в Московской области в 2012—2014 годах, на их счету 17 убийств водителей автомобилей.