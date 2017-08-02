Барнаул, 2 августа, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Бывший алтайский наркополицейский, представляясь сотрудником федеральной службы безопасности, умудрился получить более 4,5 миллионов рублей, «решая проблемные вопросы». Итогами расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в значительном и особо крупном размере), делится сегодня, 2 августа, пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Бизнес» на правоохранительных органах предприимчивый житель Алтайского края осуществлял в период с 2014 по 2015 годы. Достоверно зная о возбужденных в отношении граждан уголовных делах, он представлялся им сотрудником федеральной службы безопасности и вводил их в заблуждение, что способен решить проблемные вопросы при условии денежного вознаграждения. Потерпевшими от его незаконной деятельности стали три человека.

«Деньги, по его словам, предназначались для сотрудников органов федеральной службы безопасности, внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета РФ, которые могут повлиять на благоприятное для фигурантов разрешение уголовных дел. В действительности гражданин военную службу в системе федеральной службы безопасности никогда не проходил», — пояснили в ФСБ.

В процессе разбирательств выяснилось, что ранее «липовый» чекист служил в РУ ФСКН России по Алтайскому краю и обладал контактами среди сотрудников правоохранительных органов Алтайского края, от которых и мог получать информацию об уголовных делах.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула. Сам обвиняемый находится сейчас под домашним арестом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году к «оборотням в погонах» был причислен бывший оперуполномоченный УМВД России по Барнаулу Алтайского края Никита Часовских. Он уличен в разглашении государственной тайны и осужден: для улучшения служебных показателей экс-полицейский ознакомил подозреваемого с материалами проверки, по которым тот проходил.