Красноярск, 2 августа, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Глава избиркома Красноярского края Константин Бочаров подал в отставку. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в краевой избирательной комиссии.

Отставка

Уточняется, что Бочаров ушёл в отставку с этого поста по собственному желанию, «по семейным обстоятельствам». Заявление избирательная комиссия удовлетворила 1 августа 2017 года.

Добавим, 1 августа информация о предполагаемой отставке Бочарова появилась в соцсетях.

«Похоже, что сегодняшний день преподносит ожидаемый сюрприз. Уходит председатель крайизбиркома господин Бочаров. Говорят, написал заявление. На его место, судя по всему, согласована кандидатура господина Подушкина (Алексей Подушкин — прим. ИА REGNUM ), члена комиссии и руководителя экспертно-аналитического управления Губернатора края», — такую запись оставил на своей странице в Facebook депутат городского совета Красноярска Владимир Владимиров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Однако в краевом избиркоме эти «слухи» опровергли. Сам Константин Бочаров заявил «7 каналу», что «не писал никакого заявления». По его словам, эти «слухи» появились, так как кто-то хочет, чтобы он ушёл.

Справка: Константин Бочаров родился в 1963 году. Образование — высшее, юридическое. Окончил Киевскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (1987 год), Сибирский юридический институт МВД РФ (2000 год).

С 2000 года являлся членом избирательной комиссии Красноярского края с правом совещательного голоса, с мая 2003 года — председателем избирательной комиссии Красноярского края состава 2003−2007 гг. С октября 2006 года — председатель временной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Красноярского края первого созыва. С июля 2007 года — председатель избирательной комиссии Красноярского края составов 2007—2011 гг., 2011−2016 гг. Был выдвинут Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, назначил Бочарова на эту должность губернатор края.