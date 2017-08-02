Рубцовск, Алтайский край, 2 августа, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Имеющегося потенциала Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска хватит для присоединения новых тепловых нагрузок и надежного теплоснабжения даже с тем составом оборудования, который уже есть на предприятии. Такое заявление сделал директор подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Рубцовске Максим Новов, выступая на площадке форума «Рубцовск: пути развития». Подробности сообщает пресс-служба Алтайского филиала СГК.

Светлана Шаповалова СГК в Рубцовске

Энергетики уверены, что ЮТС способна стать единственным и надежным источником тепла и сыграть основную роль в ликвидации нависшей над городом угрозы срыва теплоснабжения.

«Для этого нужно вывести из консервации имеющееся оборудование и в перспективе увеличить мощность еще на 60 Гкал/час. Именно эти работы мы сейчас и проводим», — пояснил Максим Новов.

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По его словам, на сегодняшний день избыток тепловой мощности в Рубцовске в целом составляет более 100%. Это значит, что имеющимися мощностями можно отапливать еще один аналогичный город.

О мощностях ЮТС известно, что на сегодняшний день там находятся три угольных котла мощностью по 51 Гкал/час каждый, один мазутный котел мощностью 100 Гкал/час и еще один мазутный котел мощностью 14 Гкал/час.

«Первый мазутный котел находился в консервации порядка 10 лет, сейчас проведены все работы по его возвращению в рабочий режим, и он готов нести номинальную нагрузку. Также сняты ограничения с одного из угольных котлов, который не работал на полную мощность из-за неудовлетворительного состояния. Таким образом, все имеющееся на ЮТС оборудование готово к работе в предстоящий осенне-зимний период, и станция способна взять на себя нагрузку потребителей Рубцовской ТЭЦ», — отметили в СГК.

Что касается необходимого увеличения мощности теплоисточника, то работы по строительству двух новых угольных котлов, по 30 Гкал/час каждый, энергетики СГК ведут в соответствии с графиком, и уже в октябре будет полностью смонтирован и готов к работе первый из них. По завершению строительства новых котлов установленная мощность ЮТС увеличится с 267 Гкал/час до 327 Гкал/час.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

Проект модернизации теплоснабжения, который с 2016 года реализует там Сибирская генерирующая компания, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км. В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности.