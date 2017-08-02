Вашингтон, 2 августа, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Как сообщается, генеральная инспекция Пентагона по итогам проверки эффективности данной программы пришла к заключению, что набор иностранцев в американскую армию создаёт «потенциальные риски для национальной безопасности».

Af.mil Американские военные

Как заявил представитель Пентагона Пол Хаверстик, речь идёт не о полном закрытии программы, но лишь о её приостановке на неопределённый срок.

Официально выводы военной инспекции не разглашаются, однако источники телеканала рассказали, что при реализации программы было отмечено пренебрежение воинской дисциплиной, что приводило к самовольным отлучкам, дезертирству новобранцев и другим проблемам.

Кроме этого, в Конгрессе и командовании Вооружённых сил США считают, что MAVNI может представлять собой лёгкий путь для внедрения иностранных шпионов.

Программа MAVNI была сформирована еще при президенте Джордже Буше — младшем, однако действовать она начала лишь с 2009 года, когда администрацию США возглавлял Барак Обама. Программа даёт возможность иммигрантам, владеющим необходимыми специальностями, поступить на службу в Вооружённые силы США, а в обмен рассчитывать на ускоренное получение американского гражданства.