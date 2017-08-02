Казань, 2 августа, 2017, 05:44 — ИА Регнум.

В споре между АО «Судоходная компания «Татфлот» и Управлением Росприроднадзора по РТ поставлена точка. Арбитражный суд Татарии признал незаконным и отменил постановление ведомства, которым судоходная компания была привлечена к ответственности по ст. 7.6. КоАП РФ («Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий»). Решение подлежало немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Olegivvit Куйбышевское водохранилище

29 марта 2017 года госорган составил протокол в отношении «Татфлота». Из него следовало, что ООО пользовалось Куйбышевским водохранилищем с нарушением условий водопользования. Эти условия были прописаны в документе от 10 февраля 2017 года о предоставлении компании водного объекта для проведения дноуглубительных работ, связанных с изменением берегов в районе н.п. Медведково Верхнеуслонского района. По нему «Татфлот» при проведении работ должен вывозить грунт со дна на шаландах к месту временного складирования. После этого грунт компания обязана утилизировать. Управление Росприроднадзора по РТ посчитало, что изъятый при дноуглубительных работах грунт используется для выравнивания земельного участка с кадастровым номером 16:15:000000:2267. Компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей.

По данным с публичной кадастровой карты, вышеозвученный участок площадью 75 789 кв. м расположен в Введенско-Слободском сельском поселении и относится к землям сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием «под питомники». Его кадастровая стоимость — 266 019,39 рубля.

Арбитражный суд Татарии, разбирая спор, пришёл к выводу, что в материалах административного дела отсутствуют доказательства вины ООО. «И в протоколе, и в оспариваемом постановлении отсутствуют сведения, на основании которых можно сделать вывод о наличии события административного правонарушения», — отметил суд, признав оспариваемое постановление и представление незаконными и подлежащими отмене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на сегодня также идут активные работы по благоустройству озёр, в том числе и дноуглубительные работы. В активной фазе находится реализация проекта реабилитации системы озёр Лебяжье. Эти работы выполняет ОАО «ТК «Татмелиорация». В рамках них проводится углубление и гидроизоляция дна Светлого и Большого озера. Таким способом планируется защитить водные объекты, где нарушился водный баланс, от пересыхания. С 15 июня проводилась укладка гидроизоляционного материала на Большом и вывоз грунта со дна обоих озёр, который завершили к 1 июля.

С середины сентября озёра будут заполнять водой и за 2−3 месяца Малое Лебяжье, Светлое и Большое наполнят полностью.