Благовещенск, 2 августа, 2017, 05:35 — ИА Регнум. В Амурской области в последние дни июля 2017 года по сравнению с цифрами месячной давности значительней всего подорожали сахар, подсолнечное масло и сыры. В последнем случае цена выросла в среднем на 8 рублей. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Амурстате.

Сахар

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По состоянию на 31 июля говядина в сравнении с показателем 26 июня подорожала на 2 рубля до 353 рублей, свинина — на 3 рубля до 329 рублей, полукопчёная колбаса — на 3 рубля до 415 рублей.

На 6 рублей или до 110 рублей выросла цена подсолнечного масла. Сыры подорожали на 8 рублей до 470 рублей за килограмм, сахар-песок — на 5 рублей до 62 рублей.

Белокочанная капуста выросла в цене на 2 рубля до 40 рублей.

Стоимость кур, сосисок и сарделек, соли, варёной колбасы и шоколадные конфет выросла в пределах 1 рубля.

Цены на куриные яйца снизились примерно на 2 рубля до 47 рублей, гречка подешевела на 4 рубля до 63 рублей. Свежие огурцы подешевели на 13 рублей до 85 рублей, на 12 рублей до 107 рублей подешевели помидоры.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость сахара начала расти в Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономии с июня 2017 года. К середине июля цена на сахар в Приамурье выросла на 4 рубля, в ЕАО — на 9 рублей, в Приморье — на 6%.