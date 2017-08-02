Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина устроил стрельбу рядом со зданием консульства Китая в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой, передаёт Los Angeles Daily News.

Стрельба

Как сообщается, инцидент произошёл 1 августа, около 6:00 по местному времени.

По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, в результате стрельбы никто не пострадал.

На данный не установлено, каковы были мотивы стрелка и было ли его целью консульство или конкретный человек.

Известно, что мужчине было около 60 лет. Его личность не раскрывается до уведомления о его смерти родственников.

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