Владивосток, 2 августа, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Масштабное отключение электроэнергии на Дальнем Востоке и частично в Сибирском федеральном округе накануне, 1 августа, произошло по причине короткого замыкания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минэнерго России. Электроснабжение в четырёх субъектах страны было восстановлено в тот же день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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«Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. Ситуация находится на особом контроле», — прокомментировали в Минэнерго.

Без электроснабжения накануне осталась значительная часть потребителей Амурской области, Хабаровского края, Приморского края и Забайкальского края.

В департаменте энергетики Приморского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на территории региона авария оставила без света 430 человек. В 23:20 электроснабжение городов и районов края было полностью восстановлено.

По информации ОАО «РЖД», движение пассажирских поездов на Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах полностью восстановлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за отключения электроснабжения в минувший вторник, 1 августа, было остановлено движение поездов по Транссибирской магистрали. Под задержку попали пассажирские поезда из Владивостока в Москву, из Владивостока в Новокузнецк, из Владивостока в Новосибирск, из Благовещенска в Читу, из Нерюнгри в Хабаровск, из Новосибирска в Нерюнгри, из Москвы во Владивосток и из Москвы в Хабаровск.

Завтра, 3 августа, Амурскую область в рамках рабочей поезди на Дальний Восток посетит президент России Владимир Путин.