Подгорица, 2 августа, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в Черногорию обсудил с руководством страны расширение двустороннего сотрудничества и пообещал Подгорице как новому союзнику по НАТО «твёрдую поддержку» Вашингтона, сообщает пресс-служба Белого дома.

Whitehouse.gov Майкл Пенс

Как отмечается, вечером 1 августа вице-президент США, президент Черногории Филип Вуянович и премьер-министр страны Душко Маркович провели совместный рабочий ужин, в ходе которого «отметили прочные связи между Соединёнными Штатами и Черногорией и обсудили сферы, в которых возможно расширение сотрудничества».

«Вице-президент выразил твёрдую поддержку Черногории, нашему новому союзнику по НАТО, а также восхищение решимостью Черногории перед лицом попыток России увести страну с её евроатлантического пути», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Майкл Пенс 1 августа прибыл в Подгорицу с двухдневным визитом. С учётом недавнего принятия Черногории в Североатлантический альянс, а также того факта, что страну впервые посещает американский чиновник столь высокого ранга, власти Черногории придают визиту особое значение.

На 2 августа запланированы официальные переговоры Майкла Пенса с Душко Марковичем. В этот же день вице-президент США примет участие в работе саммита Американско-адриатической хартии. В Подгорицу на саммит прибудут представители Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии. Также в работе саммита примут участие представители Сербии, Словении и Косово в качестве наблюдателей.

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