Вашингтон, 2 августа, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Как отмечает издание, в своём письме Ярошенко сообщает, что лишь недавно ознакомился с опубликованной более двух лет назад статьёй журналиста Guardian Юджита Бхаттачарджи о его деле, в которой не излагалась его собственная позиция и не содержалось комментариев от первого лица.

В американской тюрьме

«Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA (Агентство наркоконтроля США — ред.) и NSA (спецслужба Либерии — ред.) и продолжают делать власти США», — написал Ярошенко.

«Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог всё подробно рассказать», — отметил он.

Российский гражданин также предложил британским журналистов пообщаться с его семьей и адвокатами в России, а также представителями Министерства юстиции, прокуратуры и МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США. Основанием для этого послужили якобы полученные агентами Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

В сентябре 2011 года российского гражданина осудили на 20 лет лишения свободы. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре вынесенного приговора.