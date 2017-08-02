Лима, 2 августа, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Как сообщил глава ассоциации высокогорных проводников Перу Рафаэль Фигероа, 31 июля на поиски пропавших туристов была направлена группа спасателей, а 1 августа на высоте около шести тысяч метров были обнаружены тела погибших.

Перуанские Анды

Установлено, что туристы попытались самостоятельно, без профессионального гида подняться на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка.

По словам спасателей, во время восхождения на вершину альпинистов накрыла лавина.

В группу входили Александр Мазмев, имевший двойное гражданство США и России, а также чилийцы Биззарри Лион и Габриэль Наваррете Пукон.

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