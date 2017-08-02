Москва, 2 августа, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки находятся с президентом, не владеющим ситуацией, а Россия ситуацией владеет, однако её заставляют принимать серьёзные контрмеры. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Флаг США

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«Дело не в дипломатическом скандале, дело даже не в санкциях, дело в том, что этот узел затягивается настолько, что все говорят о том, что будет маленькая, но горячая война (между двумя ядерными державами), иначе этот узел не разрубить. Это самое опасное: не количество высылаемых дипломатов, а что за этим может последовать», — отметил эксперт.

«На сегодняшний момент мы имеем ситуацию, при которой ни Россия, ни США не знают, как выйти из этого тупика, — добавил Сосновский. — США находятся с президентом, который не владеет ситуацией, Россия владеет ситуацией, но её заставляют принимать какие-то серьёзные контрмеры. Европа при этом страдает кардинально, Германия страдает в первую очередь».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 августа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация президента Дональда Трампа не в восторге от нового законопроекта, который ужесточает санкции против Российской Федерации.

На подпись Трампу законопроект об ужесточении американских санкций против России, Ирана и КНДР поступил 28 июля.