Киев, 2 августа, 2017, 02:59 — ИА Регнум. «Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — приводит слова Лавренюка пресс-служба Мининфраструктуры.

Government.ru Строительство моста через Керченский пролив

Как отметил замминистра, проблема, связанная со строительством Керченского моста, в настоящее время решается совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны Украины.

«Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим», — заявил Лавренюк.

Ранее замминистра инфраструктуры Украины уже заявлял, что дальнейшее строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив приведут к значительному сокращению судозаходов в порты «Мариуполь» и «Бердянск», снижению их грузооборота и, как следствие, торможению развития этих портов, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, падению прибыли портовых операторов.

В то же время министр транспорта России Максим Соколов, комментируя недавно ход строительства моста, заверил, что установка опор в водах Керченского пролива приведёт лишь к самым минимальным ограничениям судоходства.