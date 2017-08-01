Москва, 2 августа, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Суд признал Нурматова виновным в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации. Помимо выдворения из страны ему также назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Суд

1 августа сообщалось, что Нурматов был задержан в Москве и доставлен в ОВД «Басманное» для установления личности. Полицейские остановили журналиста для проверки документов, однако при себе у него имелась только пресс-карта.

Напомним, в марте 2017 года Худоберди Нурматов уже задерживался полицией за нарушения правил въезда или режима пребывания. В редакции «Новой газеты» тогда заявляли, что «задержание было сделано по требованию узбекской стороны».

В отношении журналиста был составлен административный протокол. Позднее Нурматов запросил временное убежище в России, однако в мае 2017 года ему было отказано.

Как ожидается, до вступления постановления Басманного суда в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан столичного управления МВД России.