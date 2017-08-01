Кишинёв, 2 августа, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Антикооррупционная прокуратура Молдавии завершила передала в суд уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского, которого обвиняют в отмывании денег и причастности к выводу средств из банковской системы страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в прокуратуре считают, что выведенные из трех разворованных банков деньги Лучинский отмывал деньги через офшоры и использовал для личных нужд, в частности для оплаты обучения его детей за границей.

Biblioteca Centrală a BM B.P.Hasdeu Кирилл Лучинский (слева)

Экс-депутат также обвиняется в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в случае признания виновным Лучинскому грозит до 10 лет тюрьмы. Сам Кирилл Лучинский отрицает свою вину.

Кирилл Лучинский является младшим сыном второго президента Молдавии Петра Лучинского. До недавних пор он был депутатом парламента Молдавии от Либерально-демократической партии, однако незадолго до ареста сложил депутатский мандат.