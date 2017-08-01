Вашингтон, 2 августа, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Новая встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится в ближайшие выходные, 5−6 августа, на полях форума АСЕАН на Филиппинах. Об этом сообщил журналистам глава Госдепартамента США, передаёт агентство Reuters.

Ru.usembassy.gov Сергей Лавров и Рекс Тилерсон

По словам Тиллерсона, он уже провёл телефонную беседу с Лавровым и ожидает личной встречи для обсуждения всех имеющихся вопросов.

Официальных сообщений от МИД России о предстоящей встрече не поступало, между тем источник РИА Новости в ведомстве подтвердил данную информацию, уточнив, что Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, где будет присутствовать и госсекретарь США.

Отметим, что переговоры Лаврова и Тиллерсона пройдут в момент серьёзного напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона, которые ухудшились ещё сильней буквально за неделю.

В связи с принятием Конгрессом США пакета новых санкций, которые затрагивают основные энергетические проекты России, такие как «Северный поток-2», а также отсутствием решений по вопросу арестованной российской дипсобственности в США, Москва приняла решение об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Российские власти предписали с 1 сентября 2017 года сократить число американских дипломатов в стране до 455 человек — именно столько российских дипломатов в настоящее время работает в США. Кроме этого, сотрудникам американского дипведомства закрыли доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Как ожидается, закон о новых санкциях против России может быть подписан Дональдом Трампом до встречи глав внешнеполитических ведомств. Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни глава Белого дома не в восторге от законопроекта, однако Трамп подпишет его, понимая, что документ был одобрен в Конгрессе большинством голосов.

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