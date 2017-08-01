Вашингтон, 2 августа, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Ранее кандидатура Рэя была одобрена членами юридического комитета верхней палаты Конгресса США. Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда новый глава ФБР будет приведён к присяге.

Fbi.gov Эмблема ФБР

Кристофер Рэй работал в администрации 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, в 2003—2005 годах возглавлял подразделение Минюста США по уголовным делам в должности помощника генпрокурора.

Дональд Трамп, ранее представляя кандидатуру Рэя, охарактеризовал его как «человека с безупречными рекомендациями».

Предыдущий глава ФБР Джеймс Коми, назначенный в 2013 году при президенте Бараке Обаме, был уволен с поста в мае 2017 года на фоне скандального расследования о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Москвой и «российском вмешательстве» в президентскую кампанию в США.

Директор ФБР, напомним, назначается в США сроком на десять лет.