Кишинёв, 2 августа, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии завела уголовное дело о попытке похищения и убийства бывшего приднестровского президента Евгения Шевчука и членов его семьи. Как заявил в интервью изданию Deschide и.о. главного прокурора особой прокуратуры Николае Китороагэ, дело заведено на основании письменного обращения Шевчука.

Kodru Евгений Шевчук

В молдавском прокуратуре считают, что опасения Шевчука за свою жизнь не напрасны. «Хочу сказать, что опасность, о которой он сообщил, абсолютно реальна. Он и его семья защищены законами Республики Молдова, как и любые граждане, находящиеся на территории Республики Молдова. Мы обязаны обеспечить их защиту и неприкосновенность», — заявил Китороагэ.

По его словам, жалобу Шевчук написал как гражданин России. Отвечая на вопрос, обладает ли экс-президент Приднестровья молдавским гражданством, прокурор отметил: «В базах данных он не фигурирует как гражданин Республики Молдова, или правильней сказать, он никогда не делал себе ни одного молдавского удостоверения личности. Он нам представился как гражданин Российской Федерации».

Отвечая на вопрос о возможности привлечь Шевчука к ответственности за «измену родине», и.о. главы специальной прокуратуры сказал, что на данный момент таких дел нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля экс-президента ПМР Евгения Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре. Шевчук, на которого в Тирасполе заведено шесть уголовных дел, находится в Молдавии, где вместе с женой, экс-главой МИД ПМР Ниной Шевчук (Штански) живет в элитном доме в центре молдавской столицы Кишиневе под круглосуточной охраной. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что власти Молдавии считают надуманными и сомнительными обвинения, предъявленные приднестровскими правоохранительными органами Шевчуку.

Ранее источники ИА REGNUM сообщили, что покинувший Приднестровье из-за обвинений в хищении государственных средств в особо крупных размерах экс-президент Евгений Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.