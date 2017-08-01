Киев, 2 августа, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Экспорт свиного сала с Украины в 2016 году сократился на 98% по сравнению с показателем 2015 года. Об этом сообщает украинский портал Business Views со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Согласно приведённым данным, в 2015 году Украина заработала на экспорте сала $7,74 млн, а в 2016 году — всего $0,088 млн.

Главной причиной такого серьёзного падения показателя называется отказ России от украинского сала. От поставок в минувшем году отказалась и Молдавия, хотя объём её импорта и был незначительным.

Теперь украинские производители вынуждены искать новые рынки сбыта, среди которых рассматриваются Азербайджан, Армения, Казахстан.

В 2016 году Украина уже экспортировала свой национальный продукт в эти страны, однако совокупный объём поставок составил лишь $53,8 тысячи. Ещё $27,8 тысячи Украина получила от экспорта сала в Эстонию, Сингапур, Багамские Острова, Канаду, Панаму, Германию, Камбоджу и Австралию.

Отмечается, что на фоне падения экспорта свиного сала Украина нарастила поставки за рубеж улиток. В 2016 году страна экспортировала 347 тонн моллюсков, что в семь раз больше показателя по салу — 51 тонна.