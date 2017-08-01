Женева, Швейцария, 1 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение изменить регламент песенного конкурса «Евровидение» из-за дискриминационных действий Украины, которая проводила конкурс 2017 года. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба EBU.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, украинские власти приняли решение не пускать в страну российскую участницу конкурса Юлию Самойлову за то, что она в 2015 году бывала в Крыму и давала там концерт. Служба безопасности Украины обвинила Самойлову в нарушении украинского законодательства и на пять лет запретила въезд в страну.

Россия в связи с этими действиями украинских властей отказалась участвовать в конкурсе и покупать у EBU права на трансляцию.

EBU тщетно пытался предложить российской стороне компромиссный вариант, но все они шли вразрез с регламентом конкурса.

В итоге EBU пришел к тому, что было решено изменить регламент конкурса.

«Несомненно, конкурс песни «Евровидение-2017» в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых могли привести к переносу мероприятия за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов», — сказано в сообщении пресс-службы EBU.

Согласно новому регламенту, национальные вещатели, которые отправляют конкурсанта от той или иной страны, не смогут включать в делегации лиц, которым ограничен въезд в принимающую страну «Евровидения».

Также организаторы «Евровидения» требуют, чтобы члены жюри, оценивающие исполнителей, были абсолютно непредвзятыми. Дело в том, что голосование жюри и зрителей во всех последних конкурсах «Евровидения» сильно разнятся, что наводит на мысль о предвзятости судей.

Кроме того, EBU оставляет за собой право в случае задержек передать организацию конкурса другому вещателю.

Напомним, EBU также принял решение оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017».