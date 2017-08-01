Подгорица, 1 августа, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс прибыл 1 августа вечером в аэропорт столицы Черногории Подгорицы. Это первый визит американского чиновника столь высокого ранга в Черногорию.

Фото пресс-служба правительства Черногории Вице-президент США Майк Пенс с супругой прибыли в аэропорт Подгорицы

В связи с этим власти устроили торжественный прием и ужин. В Подгорице усилены меры безопасности, особенно у отеля Hilton, где остановится Пенс.

Сообщается, что Пенс прибыл в Черногорию с двухдневным визитом.

Подгорица встретила американского вице-президента традиционной жарой. Температура воздуха там составляла +39 градусов по Цельсию.

На 2 августа запланированы переговоры вице-президента США Пенса с премьер-министром Черногории Душко Марковичем, что, по мнению властей страны, «свидетельствует о наличии стратегического партнерства между двумя странами».

Напомним, что недавно Черногория стала полноправным членом НАТО.

Также 2 августа Майк Пенс примет участие в работе саммита Американско-адриатической хартии. В Подгорицу на саммит прибудут представители Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии. Также в работе саммита примут участие представители Сербии, Словении и Косова в качестве наблюдателей.

В частности, сообщается, что от Сербии на саммит приедет премьер-министр Ана Брнабич.

На полях саммита запланированы короткие встречи вице-президента США и представителей балканских стран, участвующих в работе хартии. Напомним, что хартия была основана в мае 2003 года, основная цель подписания соглашения — усиление региональной стабильности через помощь США странам Балканского региона, которые намерены вступить в блок НАТО, достичь стандартов альянса. В настоящее время в организации состоят Хорватия, Албания, Македония, Босния и Герцеговина и Черногория.