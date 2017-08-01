Вашингтон, 1 августа, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Диалог с Северной Кореей возможен лишь при условиях, в которых Пхеньян не будет иметь ядерного оружия и средств его доставки, заявил на брифинге госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Глава американского внешнеполитического ведомства считает самым приемлемым подходом невоенное давление на Северную Корею.

По мнению Тиллерсона, Пхеньян должен принять условия, согласно которым невозможно будущее, совместимое с существованием северокорейского ракетно-ядерного щита.

«Они должны проявить желание разговаривать с нами и понимание того, что условием диалога является то, что нет будущего, в котором Северная Корея имеет ядерное оружие или возможность его доставки куда бы то ни было в регионе», — заявил Тиллерсон.

При этом Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Пхеньян как неприемлемую угрозу.

Кроме того, госсекретарь Тиллерсон выразил надежду на влияние Китая, который имеет особенные отношения с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР в ночь на 29 июля успешно осуществили испытательный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей около тысячи километров и упавшей в японской морской исключительной экономической зоне.

Руководство КНДР заявило, что этот ракетный запуск не является угрозой в адрес соседних государств, но послужит «строгим предупреждением для США».