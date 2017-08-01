Ижевск, 1 августа, 2017, 22:21 — ИА Регнум. «Сейчас работаем с различными инвесторами, появляются новые предложения. Если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то теперь появились новые перспективы. Мы их обсуждаем, в том числе с нашими азиатскими партнерами», — сказал вице-премьер.

Professor Caretaker Судно «Совкомфлота»

В настоящее время 100% акций «Совкомфлота» принадлежит государству через Росимущество. Приватизация 25% плюс одна акция была согласована правительством в декабре 2016 года, но процедура неоднократно откладывалась. По оценкам Минфина продажа актива принесет в бюджет около 30 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня 2017 года Шувалов заявил, что правительство близко к началу размещения в рамках приватизации акций «Совкомфлота».

В конце июня 2017 года замминистра транспорта Максим Олерский сказал, что приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля. По его словам, «формально» процесс приватизации был запущен в начале июня и завершится в конце июля. Также Олерский отмечал, что «все идет по плану» и «теперь осталось очень немного».