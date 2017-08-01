Рим, 1 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Инновационной формулой французской экономической политики является «временная национализация», именно так министр Брюно Ле Мэр назвал решение, которое переводит верфи в Сен-Назере под контроль Парижа.

Французский флаг

Газета Il Corriere della Sera надеется, что являются «временными» и пощечины в адрес Италии, «та легкость, с которой разрываются соглашения, безразличие к вопросам трудовых отношений и европейских обязательств».

Автор статьи, Массимо Нава, считает, что подтверждается стратегическая преемственность, которая находится в ДНК Франции, независимо от политического сезона и арендатора Елисейского дворца. За президентом стоят старшие должностные лица, государственные и частные менеджеры, банкиры — «правящий класс», который чувствует своего рода условный рефлекс, когда дело доходит до того, чтобы «дать отпор оккупанту».

История Fincantieri является последней в серии, которая имеет в виду не только «оккупантов"-итальянцев. Для примера издание вспоминает, как бывший президент Франции Ширак и бывший премьер-министр Вильпен спланировали одиннадцать лет назад слияние Suez и GdF, предотвратив предложение итальянской компании Enel купить Suez, на самом деле это посчитали «нападением на Францию».

И бывший президент Саркози представил себя как либерал, поддержав вмешательство правительства, чтобы защитить Alstom от немецкой компании Siemens.

Журналист утрирует и предполагает, что если обувная фабрика будет производить ботинки для армии, можно утверждать, что это деятельность национальных стратегических интересов. С этой предпосылкой почти все может быть стратегическим — энергетика, связь, питание, розничные сети, автомобили, холодильники, поезда и даже сыр, так национализация выступает в качестве благородного политического решения опечатать иностранные инвестиции, которые угрожают конкретной компании.

По мнению издания, Франция эпохи Maкрона совершает двойную ошибку, которая выходит за рамки законных жалоб Италии. Первая ошибка состоит в порче собственного образа, распространяется недоверие и разочарование после предвыборных заявлений Макрона. С первого момента «проевропейский» президент, который обещал вести страну в ногу с проблемами конкурентоспособности и интеграции, кажется, свернул в старое убежище по старой протекционистской схеме. Интересно, если это его «сначала Франция» не является также следствием симпатии к Дональду Трампу.

На внутреннем фронте протекционизм и националистическое удушье служат для маскировки первых трудностей, падения консенсуса, препятствий на пути развития фискальной консолидации и структурных реформ. При предположении, что Германия простит Парижу то, чего не простит другим.

Вторая ошибка Макрона будет иметь последствия в среднесрочной перспективе. После того, как перед итальянской Fincantieri захлопнули дверь, варианты сотрудничества в военном кораблестроении уменьшаются, следовательно, и возможности продвижения проектов в области европейской обороны.

В конце статьи Массимо Нава приходит к выводу, что в своих предвыборных обещаниях Макрон смог убедить французов в том, что ЕС является лучшим инструментом для сохранения национальных интересов. На деле же «молодой Макрон кажется человеком из старой Франции, продуктом системы, в которой национализм не является политическим знаменем, а умственной формой».