Ижевск, 1 августа, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Удмуртия представила карту инвестиционных возможностей республики на площадке концерна «Калашников» первому заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову и полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу. Также в мероприятии приняли участие руководители крупных российских компаний и банков, крупнейшие инвесторы и бизнесмены, руководители органов власти регионов Приволжского федерального округа, Крыма, Севастополя и Москвы, делегации из Китая, Индии и Казахстана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Pfo.gov.ru Игорь Шувалов, Александр Бречалов и Михаил Бабич

Карту инвествозможностей представил врио главы Удмуртии Александр Бречалов, исполняющий обязанности постоянного представителя главы республики при президенте России Михаил Хомич, советник врио главы региона Александр Свинин.

«Наша команда покажет вам открывающиеся перспективы для инвестирования в Удмуртию, проекты государственно-частного партнерства и познакомит с нашими компаниями-чемпионами. Мы отдаем себе отчет в том, что в быстроменяющемся мире в конкурентной борьбе может выигрывать только тот, кто принимает все изменения и готов ими управлять. Мы неслучайно начали нашу презентацию с выступления Бабушек из Бураново. Напомню, они успешно выступили на Евровидении. Они открывали Олимпийские игры в Сочи. Они своим примером показали нам, как нужно реагировать на вызовы времени, как управлять ими и выпускать уникальный продукт. Если у нас такие бабушки, то, что можно говорить о потенциале всей Удмуртии? Он огромен», — заявил Бречалов.

В первом блоке «Удмуртия — часть глобального мира» Бречалов познакомил гостей форума с интересными фактами из истории, культуры и экономики региона, свидетельствующими о вкладе республики в развитие экономики России.

Во втором блоке «Конкурентные отрасли для инвестирования в Удмуртию» были представлены отрасли «экономики будущего», которые уже начали развиваться в регионе и имеют широкий потенциал: машиностроение; производство продуктов питания; беспилотные системы; оборудование и системы цифрового земледелия; бытовые и промышленные накопители энергии; нефтегазовое оборудование; промышленные роботы и специальные станки.

В блоке «ТОП-100 бизнес чемпионов Удмуртии» из более 60 тысяч компаний Удмуртии с помощью специалистов Сбербанка, ВТБ24, Промсвязьбанка и Россельхозбанка были выбраны 100 компаний, демонстрирующих за последние три года наибольший рост по выручке, прибыли и открытию новых направлений деятельности.

Участникам мероприятия также были продемонстрированы 5 объектов инфраструктуры Ижевска, которые являются наиболее перспективными для привлечения инвестиций в ближайшую пятилетку: Набережная Ижевского пруда, аэропорт города Ижевска, Главный корпус Оружейного завода, проекты по строительству индустриального парка «Ижевский завод» и многофункционального хоккейного комплекса на 7,5 тыс. мест с сопутствующей развлекательной инфраструктурой и гостиницей.

В заключительном блоке под названием «Новая модель работы с предпринимателями и инвесторами в Удмуртии» Бречалов заявил о создании в республике Корпорации развития Удмуртии.

«Мы с вами сегодня стали участниками и свидетелями очень важного этапа, нового этапа в жизни республики, когда точкой отчета взаимоотношений власти и бизнеса становится вот такой открытый, профессиональный и очень понятный для всех диалог. Предприятия, которые мы сейчас видим на презентации, — они появились не вчера. Но когда власть понимает, что бизнес, предприниматели, реальный сектор экономики становятся и должны быть основами успеха развития Удмуртии, а бизнес понимает, что власть действительно готова помогать, готова вникать, готова поддерживать на совершенно понятных условиях, тогда успех неизбежен, — отметил Михаил Бабич. — Удмуртия — это очень интересный и развитый регион. Далеко не все инвестиционные возможности раскрыты. Буквально за короткое время нам всем станет понятно, что регион может являться лидером, лидером во всех отношениях — и в экономическом развитии, и в социальном развитии и, самое главное, лидером в подходах к тому диалогу, который сегодня демонстрирует республиканская власть».

Кроме того, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии, Игорю Шувалову была продемонстрирована высокотехнологичная продукция малого и среднего бизнеса республики. Генеральный директор компании Hudway Иван Клабуков представил первому вице-премьеру портативный проекционный дисплей, позволяющий водителю видеть все навигационные автомобильные данные в одном месте. Он устанавливается перед лобовым стеклом, на уровне глаз водителя. «Опции, которые стоят в машине за 2 тыс. долларов, вы можете купить за 12 тыс. рублей», — сказал предприниматель.

Также в Ижевске премьеру свои проекты представили компании по производству рубашек по индивидуальным меркам, оборудования для нефтегазовых компаний, обжаренного кофе и команда производителей очков виртуальной реальности. Картонный каркас со специальной оптикой является футляром, куда ставится мобильный телефон с установленным приложением дополненной реальности. Надевая очки, пользователь оказывается в виртуальном 3-D пространстве.

Игорь Шувалов напомнил, что около трех лет назад глава Сбербанка Герман Греф подарил членам правительства такие очки. «Серьезный качественный рывок за три года», — отметил Шувалов, уточнив отечественный ли это продукт. Представитель компании заверил, что очки полностью производятся из российских комплектующих. Стоимость их в рознице составляет 300 рублей.

Затем Шувалов и Бабич в рамках рабочей поездки посетили один из трех моногородов Удмуртии — Сарапул.