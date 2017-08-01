Веллингтон, 1 августа, 2017, 21:09 — ИА Регнум. 394 тысячи человек признались экспертом, что не читают совсем. 31% из них назвали причиной отсутствие свободного времени, 24% — что не любят читать, 16% с большим удовольствием смотрят фильмы по книгам. На вопрос «Что могло бы побудить Вас начать читать», большинство мало читающих граждан настаивает на наличии свободного времени (86%), половина считает, что книга должна показаться по-настоящему интересной (53%), 24% мечтают, чтобы книги были дешевле.

Пьер-Огюст Ренуар. Чтение книги. 1875

Несмотря ни на что, новозеландцы предпочитают печатные издания электронным книгам — 73% с удовольствием покупают печатные книги и только 23% полностью перешли на электронные.

Известно, что доля людей, выбирающих чтение в качестве развлечения, неуклонно снижается. Так, исследование 2010 года в развитых странах демонстрировало, что за период между 2008 и 2010 годами количество читающих людей в странах ОЭСР снизилось на 5%.