Элиста, 2 августа, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Алексей Орлов останется на посту главы Калмыкии и продолжит работать на благо жителей республики. Об этом глава субъекта РФ заявил в ходе онлайн-трансляции, которая состоялась 1 августа, отвечая на вопрос о появившихся слухах о его скорой отставке, передаёт ИА REGNUM.

Glava.region08.ru Глава Калмыкии Алексей Орлов

«Это происходило периодически в разных формах и разных интерпретациях. Я покривил бы душой, если бы сказал, что привык к этому. Но я привык не поддаваться эмоциям и исходить из одного и главного — все вопросы, касающихся судьбы высших должностных лиц, возглавляющих регионы страны, субъектов Российской Федерации, находятся полностью в компетенции в президента страны», — сказал Орлов.

Он отметил, что глава государства — это «не строгий воспитатель в детском саду, который приглашает к себя того или иного главу региона, чтобы погрозить пальчиком или пожурить. Он приглашает его, чтобы выслушать доклад о социально-экономическом развитии субъекта РФ, сделать выводы и дать поручения по тем фактам, которые главу государства на сегодня не устраивают».

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«Сам факт того, что президент дал конкретные поручения, касающиеся социальной сферы, и поручил заняться мне ими лично, говорит о том, что я работаю и буду продолжать работать, пока не выполню все обязательства перед гражданами республики и президентом страны», — резюмировал глава Калмыкии.

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Напомним, в середине июля в Калмыкии снова поползли слухи об отставке главы республики Алексея Орлова. Однако эта информация была опровергнута в республиканском правительстве, и оказалось очередной «уткой».

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Как сообщало ИА REGNUM, Калмыкию первый вице-премьер правительства республики Алексей Орлов возглавил в 2010 году, сменив на этом посту Кирсана Илюмжинова, руководившего республикой 17 лет. За год до истечения полномочий — в 2014 году — Алексей Орлов сам обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой избираться досрочно и получил одобрение от главы государства. На выборы 14 сентября Орлова выдвинула партия «Единая Россия». За него проголосовало 88,05% избирателей. Срок полномочий нынешнего главы Калмыкии истекает в 2019 году.