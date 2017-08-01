Подгорица, 1 августа, 2017, 19:00 — ИА Регнум. В связи с этим в столице страны Подгорице были приняты беспрецедентные меры безопасности. В свою очередь премьер-министр Душко Маркович приготовил для гостя торжественный прием — вице-президента США встречает почетная гвардия Черногории в национальных костюмах.

Почетная гвардия Черногории и руководство страны ждут самолет вице-президента США в Подгорице

Местные СМИ распространяют фотографии с аэродрома, куда пока еще не прилетел американский самолет.

Власти страны придают этому визиту особое значение из-за недавнего вступления страны в блок НАТО, а также потому, что ранее чиновники США такого ранга страну не посещали.

Сообщается, что Пенс остановится в отеле Hilton, который взят под усиленную охрану.