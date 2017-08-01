Ереван, 1 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Такой крупномасштабный проект, как транзит иранского газа в Европу, должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то почему бы и нет? В настоящий момент данный вопрос находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству», — сказал президент Армении.

Первая полоса иранской газеты «Шарг»

Он также отметил, что энергетическое сотрудничество является одной из важнейших составляющих армяно-иранских отношений. В качестве примера Саргсян привёл реализуемую в последние 10 лет программу «Газ в обмен на электроэнергию». В этом контексте, по словам армянского президента, большую важность имеет строительство 3-й линии электропередачи Армения Иран, что позволит значительно увеличить объемы обмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году активно обсуждался возможный экспорт иранского газа по территории Армении в Грузию. Сообщалось даже, что Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Однако, как выяснилось позднее, переговоры ни к чему не привели и до сих про находятся в стадии обсуждения.

Что касается довольно обширного интервью Саргсяна, то кроме программы «Газ в обмен на электроэнергию» президент ограничился общими фразами об «особых отношениях между двумя странами, которые уходят корнями в глубину тысячелетий, а дружба между двумя народами настолько крепка, что остается лишь заботиться о ее дальнейшем развитии и углублении».

Также речь зашла о нескольких региональных проектах, которые, скорее всего, так же, как и проект железной дороги между Арменией и Ираном, так и останутся на бумаге.

Глава армянского государства, в частности, напомнил о том, что Армения в рамках Евразийского экономического союза инициировала обсуждения вокруг льготного торгового режима с Исламской Республикой Иран.

Президент Саргсян также коснулся темы армяно-иранских отношений сквозь призму сотрудничества Армения Евросоюз.

«Армения является самым коротким и безопасным сухопутным путем для того, чтобы связать Европу с Ираном. Армения сегодня имеет тесные партнерские отношения с ЕС, и мы готовы предоставить иранским и европейским бизнесменам площадку для разворачивания взаимовыгодной деятельности.

У нас с ЕС есть льготный торговый режим GSP+, в рамках которого несколько тысяч наименований армянских товаров с нулевой ставкой таможенной пошлины могут быть экспортированы в ЕС. Это обстоятельство также может стать дополнительным стимулом для иранских инвесторов в вопросе расширения деятельности в Армении», — отметил Серж Саргсян.

После снятия с Ирана санкций армянские чиновники в один голос заявляли о неиспользованном потенциале экономических связей между Арменией и Ираном. Говорилось о том, что торгово-экономические отношения между странами необходимо сделать сопоставимыми с армяно-иранскими политическими отношениями, что даст возможность воплотить в жизнь крупные экономические проекты.

«Естественно, что после снятия применявшихся прежде по отношению к Исламской Республике Иран санкций или препятствий открываются большие возможности, и в многочисленных сферах намечаются новые программы. Хотел бы понять, какие возможности есть у Республики Армения, чтобы стать приоритетным транзитным путем, связывающим порты Персидского залива с портами на Черном море. Очевидно, что мы здесь представляем наши задачи, не только представляем, но и начали осуществлять очень действенные шаги.

С нашими небольшими возможностями мы уже выделили сотни миллионов, чтобы суметь в течение ближайших 3−4 лет построить магистраль Север Юг, которая свяжет нашу границу на севере с Грузией с границей на юге с Ираном, и тот путь, который наш транспорт проходит за девять с половиной часов, сократится в два раза.

Мы предпринимаем меры, чтобы найти возможность получить железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран, но думаю, что этого недостаточно. Хотели бы понять: что думает иранская сторона, какие дополнительные шаги мы можем осуществить, чтобы, как я сказал, Армения рассматривалась в качестве приоритетного транзитного пути, потому что, полагаю, что очень многие знают, что это не только проход иранского транспорта по дорогам Армении, но и очень серьезный стимул для развития экономики Армении», — говорил Серж Саргсян 19 февраля 2016 г. во время совещания по вопросам повестки армяно-иранского сотрудничества.

Но, как показало интервью Саргсяна, а воз и ныне там. Армении и Ирану пока нечем гордиться, кроме разговоров о планах транзита иранского газа и иранских товаров через территорию Армении. Что касается магистрали Север Юг, которая строится на кредитные средства, то, по мнению армянских экспертов, строительство дороги по запланированному проекту не будет доведено до конца.

Пока в Армении говорят о неосуществимых проектах типа железной дороги между Арменией и Ираном, сотрудничество между другими странами региона постепенно оставляет страну за бортом. И если когда-то на строительство железной дороги к Ирану всё же найдутся $3−5 млрд, то эта дорога уже будет никому не нужна.