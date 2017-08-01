Ереван, 1 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Такой крупномасштабный проект, как транзит иранского газа в Европу, должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то почему бы и нет? В настоящий момент данный вопрос находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству», — сказал президент Армении.

Первая полоса иранской газеты «Шарг»

Он также отметил, что энергетическое сотрудничество является одной из важнейших составляющих армяно-иранских отношений. В качестве примера Саргсян привёл реализуемую в последние 10 лет программу «Газ в обмен на электроэнергию». В этом контексте, по словам армянского президента, большую важность имеет строительство 3-й линии электропередачи Армения — Иран, что позволит значительно увеличить объемы обмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году активно обсуждался возможный экспорт иранского газа по территории Армении в Грузию. Сообщалось даже, что Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Однако, как выяснилось позднее, переговоры ни к чему не привели и до сих про находятся в стадии обсуждения.

Что касается довольно обширного интервью Саргсяна, то кроме программы «Газ в обмен на электроэнергию» президент ограничился общими фразами об «особых отношениях между двумя странами, которые уходят корнями в глубину тысячелетий, а дружба между двумя народами настолько крепка, что остается лишь заботиться о ее дальнейшем развитии и углублении».

Также речь зашла о нескольких региональных проектах, которые, скорее всего, так же, как и проект железной дороги между Арменией и Ираном, так и останутся на бумаге.

Глава армянского государства, в частности, напомнил о том, что Армения в рамках Евразийского экономического союза инициировала обсуждения вокруг льготного торгового режима с Исламской Республикой Иран.

Президент Саргсян также коснулся темы армяно-иранских отношений сквозь призму сотрудничества Армения — Евросоюз.

«Армения является самым коротким и безопасным сухопутным путем для того, чтобы связать Европу с Ираном. Армения сегодня имеет тесные партнерские отношения с ЕС, и мы готовы предоставить иранским и европейским бизнесменам площадку для разворачивания взаимовыгодной деятельности.

У нас с ЕС есть льготный торговый режим GSP+, в рамках которого несколько тысяч наименований армянских товаров с нулевой ставкой таможенной пошлины могут быть экспортированы в ЕС. Это обстоятельство также может стать дополнительным стимулом для иранских инвесторов в вопросе расширения деятельности в Армении», — отметил Серж Саргсян.

После снятия с Ирана санкций армянские чиновники в один голос заявляли о неиспользованном потенциале экономических связей между Арменией и Ираном. Говорилось о том, что торгово-экономические отношения между странами необходимо сделать сопоставимыми с армяно-иранскими политическими отношениями, что даст возможность воплотить в жизнь крупные экономические проекты.

«Естественно, что после снятия применявшихся прежде по отношению к Исламской Республике Иран санкций или препятствий открываются большие возможности, и в многочисленных сферах намечаются новые программы. Хотел бы понять, какие возможности есть у Республики Армения, чтобы стать приоритетным транзитным путем, связывающим порты Персидского залива с портами на Черном море. Очевидно, что мы здесь представляем наши задачи, не только представляем, но и начали осуществлять очень действенные шаги.

С нашими небольшими возможностями мы уже выделили сотни миллионов, чтобы суметь в течение ближайших 3−4 лет построить магистраль Север — Юг, которая свяжет нашу границу на севере с Грузией с границей на юге с Ираном, и тот путь, который наш транспорт проходит за девять с половиной часов, сократится в два раза.

Мы предпринимаем меры, чтобы найти возможность получить железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран, но думаю, что этого недостаточно. Хотели бы понять: что думает иранская сторона, какие дополнительные шаги мы можем осуществить, чтобы, как я сказал, Армения рассматривалась в качестве приоритетного транзитного пути, потому что, полагаю, что очень многие знают, что это не только проход иранского транспорта по дорогам Армении, но и очень серьезный стимул для развития экономики Армении», — говорил Серж Саргсян 19 февраля 2016 г. во время совещания по вопросам повестки армяно-иранского сотрудничества.

Но, как показало интервью Саргсяна, а воз и ныне там. Армении и Ирану пока нечем гордиться, кроме разговоров о планах транзита иранского газа и иранских товаров через территорию Армении. Что касается магистрали Север — Юг, которая строится на кредитные средства, то, по мнению армянских экспертов, строительство дороги по запланированному проекту не будет доведено до конца.

Пока в Армении говорят о неосуществимых проектах типа железной дороги между Арменией и Ираном, сотрудничество между другими странами региона постепенно оставляет страну за бортом. И если когда-то на строительство железной дороги к Ирану всё же найдутся $3−5 млрд, то эта дорога уже будет никому не нужна.