Село Серёдка, Псковская область, 1 августа, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Поголовье свиней в исправительной колонии в деревне Серёдка Псковской области, где был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС) уничтожено. Как сообщила начальник управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина, на момент проведения ликвидационных мероприятий в колонии было 128 свиней и 13 поросят.

conny7760 Поросята

Сейчас, по её словам, на территории учреждения не осталось ни одной свиньи, которая могла бы стать переносчиком опасного заболевания.

Очаг АЧС локализован, причина его возникновения выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Андрей Турчак резко раскритиковал руководство Управления ФСИН России по Псковской области за бездействие в борьбе с вирусом АЧС и потребовал уничтожить поголовье свиней в хозяйстве в течение суток. В настоящее время в Псковском районе в связи со вспышкой АЧС введён карантин. Установлены заградительные посты с дезбарьерами. Движение по трассе Псков — Гдов — Сланцы ограничено, организован объезд зоны для большегрузного транспорта.

Напомним, в подсобном хозяйстве исправительной колонии вирус АЧС был выявлен у трёх свиней.