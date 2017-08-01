Москва, 1 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В рамках проведенного исследования специалисты центра оценили эмоциональное отношение молодежи к главе государства. «Большинство студентов обозначает свое эмоциональное отношение к лидеру страны позитивными чувствами: симпатия (46%), восхищение (31%). 5% респондентов относятся к президенту выжидательно (настороженно)», — отмечается в пресс-релизе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Более 90% российской молодежи уверены в компетентности президента РФ Владимира Путина, передает ИТАР-ТАСС. «Абсолютное большинство респондентов склонно видеть в президенте положительные профессиональные и личностные качества. Респонденты считают Владимира Путина прежде всего грамотным человеком, компетентным в своей сфере (90%). 89% уверены, что Владимир Путин является уравновешенным, рассудительным и уверенным в себе человеком», — отмечает Центр социологии студенчества. «В том, что Владимир Путин является опытным политиком, уверены 88%, — отмечается в сообщении, — столько же респондентов полагают, что президент пользуется уважением среди окружающих его людей, может навести порядок в стране, близок к народу, знает его нужды и проблемы».

По данным Центра социологии студенчества, 72% участников опроса «согласны с тем, что президент является культурным и воспитанным человеком, 71% согласен с тем, что Владимир Путин имеет стойкий и мужественный характер».

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов. Более 88% опрошенных — это студенты высших учебных заведений, остальные — студенты колледжей и техникумов.