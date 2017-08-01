Архангельск, 1 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Открытие перинатального центра в Архангельске вынудит поморских рожениц ездить в крупные города. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, родильные дома в районах области будут постепенно закрываться.

debowscyfoto Мать и ребенок

Перинатальный центр будет открыт осенью 2017 года. В связи с этим с января 2018 года перестанет работать родильное отделение в Онеге, ожидается решение о закрытии роддомов в Коряжме и Новодвинске.

Согласно статистике, многие беременные женщины Архангельской области уже сейчас ездят рожать в крупные города. Однако вскоре альтернативы в виде малых роддомов вообще не останется.

До сих пор под вопросом остается функционирование роддома в Коряжме. Беременным женщинам этого города может быть предложено ехать рожать в Котлас или Архангельск, а сам роддом окажется под угрозой закрытия, хотя в этом учреждении сейчас самая низкая младенческая смертность по Архангельской области и корпус, оснащенный качественным медицинским оборудованием. В понедельник, 31 июля, в Коряжме прошел митинг против закрытия местного родильного отделения.

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Власти и руководители здравоохранения региона считают, что закрытие малых родильных отделений, напротив, улучшит качество медицинской помощи роженицам.

«На данный момент в области на расстоянии 30 км находятся два родильных отделения одного уровня, и в обоих отмечается дефицит кадров. Происходит распыление специалистов. Если их объединить, то удастся закрыть все кадровые вопросы, и тогда процесс родов станет более безопасным», — поясняет главный внештатный акушер-гинеколог в СЗФО Антон Михайлов.

По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, с момента запуска перинатального центра в регионе начнет действовать новая схема маршрутизации беременных женщин. Каждой семье будут предложены роды в том учреждении, где созданы оптимальные условия оказания медицинской помощи, в зависимости от состояния здоровья матери и ребенка. Не позднее 36-й недели лечащий врач будет информировать беременную о том, когда и в какое учреждение необходима госпитализация. «Кроме перинатального центра в регионе будет работать ряд межрайонных родильных отделений», — добавил Антон Карпунов.

В центральных районных больницах женщины будут получать медицинскую помощь на амбулаторном уровне и в условиях дневного стационара. Кроме того, будет предусмотрена возможность оказания экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам и новорожденным.