Вашингтон, 1 августа, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В 419-й испытательной эскадрилье ВВС США в будущем могут провести испытательный сброс агитационной бомбы PDU-5/B из внутреннего отсека стратегического бомбардировщика B-52. В настоящий момент испытательная программа по использованию B-52 в информационных операциях приостановлена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Если в будущем ВВС США не смогут задействовать B-52 для сброса агитационных бомб PDU-5, ограниченность возможностей для распространения агитационных материалов может поставить под угрозу эффективность информационных операций ВВС», — заявил руководитель проекта B-52 PDU-5/B Эрл Джонсон.

Под крыльями B-52 можно разместить 16 бомб PDU-5, что позволило бы ВВС США распространить 900 тыс. агитационных листовок за один вылет.

Напомним, перед тем как ВВС США нанесли удары по позициям иракских войск во время операции «Иракская свобода», начавшейся в марте 2003 года, ВВС США задействовали истребители Макдоннел-Дуглас F-15 «Игл» для сброса агитационных бомб PDU-5/B. За один вылет F-15 «Игл» может сбросить около 60 тыс. листовок.

В 2015 году ВВС США использовали истребители F-15 для сброса листовок в Сирии над территорией, подконтрольной боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).