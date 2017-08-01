Херсон, 1 августа, 2017, 18:18 — ИА Регнум. На Украине власти продали с молотка два российских танкера, которые принадлежали компании «Волго-Донское судовое агентство» и были арестованы в Херсонской области по запросу Турции. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает украинское издание"Центр транспортных стратегий» со ссылкой на данные системы электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Два танкера — «Борисал» и «Ниагара» ранее принадлежали российской компании «Волго-Донское судовое агентство», которая базировалась в Волгограде. Эта компания обанкротилась и её имущество распродаётся за долги.

Турецкая компания CYE PETROL TIC LTD STI сделала запрос в Хозяйственный суд Херсонской области с ходатайством об аресте двух танкеров, принадлежавших «Волго-Донскому судовому агентству».

Суд арестовал имущество должника и оно было выставлено на торги.

Первоначальная цена танкера-нефтевоза «Борислав» была установлена на уровне 1,444 млн гривен. За лот соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен ($197,8 тыс.)

Цена на танкер-химовоз «Ниагара» была установлена в 2,475 млн гривен. За лот боролись пять претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен ($193,9 тыс.).

В итоге, за оба танкера было выручено 10,125 млн гривен ($391,7 тыс.).