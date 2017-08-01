Петрозаводск, 1 августа, 2017, 17:48 — ИА Регнум. На популяризацию традиционной карельской игры кююккя (аналог популярных в Советском Союзе «городков») выделен миллион рублей. Проект «Бита в руку, кююккя в школу» стал одним из победителей конкурса президентских грантов, набрав 76,25 балла при рассмотрении заявки. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала инициатор проекта и руководитель общественной организации «Союз карельского народа» Наталья Воробей.

Finnish Literature Society Игра в Кююккя, фото 1917 г

Проект направлен на продвижение кююккя в карельских школах и устойчивое развитие игры в подростковой среде. Участники проекта будут обеспечены игровым инвентарем, методической литературой, видео-пособием. Для преподавателей физкультуры организуют семинар-практикум по игре, в Петрозаводске появится поле для проведения турниров и соревнования по кююккя. Финальным показательным мероприятием проекта станет проведение республиканского школьного турнира, пишет информагентство «Республика Карелия».

Напомним, гранты президента страны на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. При этом, Карелия оказалась в числе лидеров по соотношению количества поданных заявок и победителей.

Справка: кююккя — это старинная уличная игра, которая появилась в Беломорской Карелии. Считается, что игра насчитывает сотни лет. Писатель И. К. Инха в 1894 году описал игру на основании тех знаний, которые собрал в северной Карелии. Игру знали вблизи Суоярви и Салми (ныне город и поселок в Карелии), но и там играли только в глухих отдаленных деревушках.Сейчас народную игру активно популяризируют в республике Карелия.