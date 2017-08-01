Ярославль, 1 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В центре Ярославля начаты работы по установке пешеходного ограждения нового образца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Новая решетка в Ярославле

Решение об установке именно такого ограждения принято градостроительным советом Ярославля. Стоимость новых ограждений для 11 улиц и площадей составляет 23 млн рублей.

«На заседании градостроительного совета с участием привлеченных экспертов мы рассмотрели вопрос о пешеходных ограждениях и об элементах городской мебели. Выбрали именно этот вариант, который выполняет не только эстетические, но и практические функции, защищая пешеходов от едущего транспорта», — сказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля Александр Скворцов.

Дизайн пешеходного ограждения специально разработан для зоны ЮНЕСКО и использует в своем оформлении герб Ярославля. В мэрии считают, что стальные ограждения проще в эксплуатации, их легче ремонтировать. В то же время власти не намерены полностью отказываться от чугунных решеток, многие годы украшающих ярославские улицы и бульвары.

«Чугун более капризен в обслуживании, его нельзя восстановить, можно только заменить целыми пролетами. Финансово это более затратно, но, учитывая мнение ярославцев, мэр принял решение сохранить чугунную ограду на Революционной улице, заменив сломанные секции», — рассказал и.о. директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.