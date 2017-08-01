Москва, 1 августа, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Возле гостиницы «Украина» в Москве произошла перестрелка. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Bilbi Гостиница Украина

Сообщается, что стрельба произошла возле здания гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Информация уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в здании Московского областного суда произошла перестрелка во время слушания дела «банды ГТА». По предварительным данным в результате перестрелки пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. Трое нападавших были застрелены бойцами Росгвардии.