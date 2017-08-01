Москва, 1 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Российский рубль 1 августа остается под давлением, продолжая следовать за динамикой цен на сырую нефть, которая в целом остается у своих максимальных значений, хотя и с технической точки зрения значительно перекуплена, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Банк России Рубль

«Несмотря на очевидную фундаментальную слабость рубля, он получает поддержку на волне стабилизации цен на сырую нефть возле локальных максимумов, а также «хронической» слабости американского доллара, который все еще остается под давлением по причине двух важных факторов — политической чехарды в Вашингтоне и торможения роста инфляции, которое заметно снизило ожидания рынков третьего в этом году повышения процентных ставок ФРС США», — пояснил эксперт.

«Но, несмотря на это не стоит ожидать не только усиления позиций рубля в краткосрочной перспективе, но и то, что он стабилизируется у нынешних уровней как против американской валюты, так евро», — считает Костенко.

По его мнению, «если ралли нефти прекратится, а такие предпосылки уже проявляются, падение российского рубля будет только усиливаться, хотя в целом и будет ограничено по причине монетарной политики ЦБ РФ, которая направлена на удержание инфляции, а значит и на укрепление курса национальной валюты».

«На этой волне пара доллар/рубль может вырасти к отметке в 61,00, а пара евро/рубль снизиться к 71,00», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, на 2 августа Центральный банк России установил официальные курсы валют. Курс доллара США понизился на 22 копейки и составил 59,8454 рубля. Курс евро повысился на 27 копеек и составил 70,7313 рубля.

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