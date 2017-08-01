Манила, 1 августа, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Общие положения Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море должны быть утверждены 6 августа на встрече в Маниле, говорится в сообщении МИД Филиппин.

rjames1045 Южно-Китайское море

«Мы ожидаем, что министры иностранных дел АСЕАН и Китая одобрят общие положения Кодекса поведения в Южно-Китайском море на встрече в это воскресенье», — заявил представитель МИД Филиппин Робеспьер Боливар.

Принятие общих положений Кодекса поведения возложит на КНР и страны АСЕАН обязательство по проведению переговоров для принятия окончательного варианта Кодекса, который будет носить юридически обязательный характер для всех заинтересованных сторон, что, в свою очередь, будет способствовать ослаблению напряженности в спорных водах Южно-Китайского моря, говорится в заявлении МИД Филиппин.

Напомним, Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря, включая ряд спорных островов и рифов. Другие страны региона, такие как Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам, также заявили о своих территориальных претензиях в Южно-Китайском море.

АСЕАН — региональный блок, состоящий из 10 стран, включая Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам — отметит свое пятидесятилетие 8 августа текущего года. Деятельность АСЕАН направлена на содействие миру и безопасности в Юго-Восточной Азии и развитие экономического сотрудничества между его членами.