Владимир, 1 августа, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем понимании счастья, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа. По его словам, с годами понятие счастья у него сильно менялось.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«У меня с годами понимание счастья сильное менялось. Вот в детстве я жил в Алма-Ате, наша семья была бедной, и у меня было самое примитивное понимание счастья — шоколадные конфеты. Да они так и назывались «Счастливое детство», хотя сейчас вы бы такие и есть не стали: одна соя, ни грамма какао. Так вот я про них знал, знал, что они вкусные, но сам никогда не пробовал. И вот однажды в гостях у родственников на Новый год я увидел такие конфеты, привязанные к елке, они заменяли игрушки. И для меня эти конфеты имели в тот момент такое значение, что я ночью подполз, взял одну конфету и тайком съел. Для меня это был момент счастья», — сказал парламентарий.

«Потом счастье для меня выражалось в обладании велосипедом. У многих он был, а у меня — нет. Только лет в 15 появился первый. Я сам его купил на деньги, которые заработал, разводя кроликов. Когда я заканчивал школу, у меня было огромное желание поступить в московский вуз. Учиться в столице для меня было счастьем. И я один поехал через всю страну, пошел подавать документы в МГУ. Пять экзаменов сдал: 3 тройки, 1 четверка и 1 пятерка. По баллам я не проходил, но помог Хрущев, который тогда начал процесс демократизации университетской среды и распорядился поменьше набирать детей номенклатуры. И вот я прошел по квоте для провинциалов и был счастлив», — отметил он на «Территории смыслов».

Кроме того, по мнению Жириновского, «настоящее счастье в самостоятельности, когда вы можете сказать, что честно обогнали всех своих одноклассников, однокурсников, родственников, соседей».

«Такая же история с неумеренностью, жаждой получать больше и больше счастья во что бы то ни стало. Хороший пример — бывший президент Украины Виктор Янукович. Он был царем Украины, настолько богат, что сделал себе золотой унитаз и золотой батон, ценности из его дома вывозили «КамАЗами» несколько дней. И чем он кончил? Счастлив он теперь, когда оказался в изгнании, живет в вынужденной эмиграции, одного сына потерял, а второй скрывается», — говорит Жириновский.

«Ну и, наконец, когда же его ждать это самое счастье? Дело в том, что счастье нельзя взвесить, измерить или спрогнозировать. Оно всегда приходит внезапно и ощущается как буря, взрыв, вулкан», — полагает депутат.

Лидер партии назвал день, когда он абсолютно счастлив.

«Мой самый счастливый день в жизни — 12 декабря 1993 года, когда на всю Россию объявили, что ЛДПР стала партией-победительницей на первых выборах в Госдуму. Я рассчитывал на 1−2 мандата, а мы получили 64! Это непередаваемое чувство и, наверное, настоящее счастье, которого я добился честным путем, без богатых родителей, без покровителей. Оно не выражалось в материальных ценностях, наоборот — мы потратили на эти выборы все до копейки, даже в долг размещали рекламу. Но это была настоящая эйфория, журналисты выстроились в очередь за интервью, о нас написала вся мировая пресса. И вот это ощущение — я лидер победившей партии — я не забуду никогда. В 47 лет, в расцвете сил я достиг пика и узнал, каково счастье на вкус», — заключил парламентарий.