Благовещенск, 1 августа, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Обширное отключение электричества произошло 1 августа в Амурской области и частично — в Хабаровском крае за два дня до визита российского президента Владимира Путина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM житель Благовещенска, сотрудник Зейской гидроэлектростанции.

Без света

«Сегодня районе 20:00 (14:00 мск) в Амурской области и частично в Хабаровском крае произошло обширное отключение электросети», — сообщил он.

По словам очевидца, холодная и горячая вода выборочно не подается в дома. Вероятно, причиной отключения стал выход из строя оборудования на Зейской ГЭС. На текущий момент из шести агрегатов работает только один.

На данный момент в Амурской области электропитание восстановлено лишь в городе Свободном, а именно - на космодроме «Свободный» (Амурская область, 10 мк северо-восточнее города Циолковский).

«Поступила информация, что на Зейскую ГЭС была хакерская атака на операторскую систему. В данный момент отключили все агрегаты, кроме одного», — сообщил очевидец.

Подчеркнем, что 3 августа Амурскую область планирует посетить президент России Владимир Путин. Визит запланирован в рамках его поездки на Дальний Восток. О планах главы государства посетить Дальневосточный федеральный округ сообщил 31 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.