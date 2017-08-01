Санкт-Петербург, 1 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Петербургские строительные компании попросили президентский грант почти в 2 млрд рублей, чтобы оплатить Яхтенный мост, который, как они ранее заявляли, был «подарен» городу к Чемпионату мира по футболу-2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Яхтенный мост

Например, именно «подарком Санкт-Петербургу» называет новую переправу компания «ВАД» на своем официальном сайте. Вице-губернатор города Игорь Албин похвалил строителей, объявив Яхтенный мост символом возрождения традиции меценатства в северной столице.

Яхтенный мост был торжественно открыт в День города, 27 мая 2017 года. Транспортно-пешеходный мост через Большую Невку соединяет южный берег Приморского района в створе Яхтенной улицы с Крестовском островом, где расположен новый стадион.

В бюджете города не оказалось средств на необходимую переправу, которой должны пользоваться болельщики ЧМ-2018, так что деньги на мост дали члены Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство»: ОАО «Метрострой» (1,1 млрд рублей), ЗАО «Пилон» (426 млн рублей), АО «ВАД» (109 млн рублей), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (170 млн рублей), ЗАО «ПО «Возрождение» (55 млн рублей). Общая стоимость переправы составила около 1,9 млрд рублей.

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Как выяснилось, ассоциация «Открытое пространство» подала заявку на президентский грант на первый в 2017 году конкурс в сфере «Развитие институтов гражданского общества». Строители попросили чуть более 1,9 млрд рублей на возведение Яхтенного моста, который уже построен. Это следует из данных, опубликованных на портале президентских грантов.

«О подобном акте «Открытого пространства» «Метрострою» ничего не было известно, никаких документов, как участники ассоциации, мы не подписывали», — заявили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в компании «Метрострой».

Сегодня, 1 августа, были подведены итоги конкурса, проект не получил поддержки. Среди петербургских заявок в сфере развития гражданского общества победили благотворительный фонд «Добрый город Петербург» (9 млн), Центр методической поддержки «Технологии развития», который почти за 3 млн будет «развивать гражданскую активность и добровольчество среди детей», Центр развития НКО.

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