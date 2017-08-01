Казань, 1 августа, 2017, 15:27 — ИА Регнум.

Для Татарии на весеннюю призывную кампанию 2017 года на 57,6% было увеличено задание на отправку призывников, имеющих водительские специальности. Об этом в рамках брифинга 1 августа заявил военный комиссар республики Сергей Погодин.

Mil.ru Военный водитель

«Призывная кампания весны-лета этого года прошла организованно. Установленное задание штаба выполнено полностью. Задание выполнялось в основном за счёт граждан, имеющих высшее и средне-профессиональное образование. Из 6 166 выпускников организаций высшего образования отправлены в войска 991 человек», — заявил Погодин, уточнив, что всего на весну план призыва составлял около четырёх тысяч человек.

На призывные комиссии в ходе весеннего призыва вызывались порядка 19 тысяч человек, из которых явились 99,8%. Показатель годности к военной службе в этот период составлял 75,5% против 74,5% весной 2016 года. Уклонистами в регионе числятся порядка 60 человек.

Среди особенностей весенней призывной кампании 2017 года Погодин также назвал раннюю отправку призывников — с 19 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе завершившегося весеннего призыва 2017 года для прохождения срочной службы в Вооружённые силы направлено 142 тысячи человек.

В Минобороны РФ отмечают, что число «уклонистов» с каждым годом существенно уменьшается, и в это раз их количество не превысило 0,2% от числа лиц, которым направлялись повестки.

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