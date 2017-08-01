Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Крупнейшую коммунальную организацию города Переславля-Залесского Ярославской области — МУП «Спектр» — ожидает банкротство. Городские власти выводят из него имущество, отвечающее за организацию теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. Соответствующее постановление (№ 03−0742/17) издала администрация Переславля-Залесского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Теплотрасса

Параллельно тем же постановлением администрация лишает собственное предприятие статуса единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Постановление издано на основании предупреждения регионального УФАС. Антимонопольная служба посчитала, что в 2015 году городская администрация незаконно передала муниципальное имущество собственному предприятию. Согласно ряду федеральных законов, сделать это можно было только на основании конкурсных процедур, полагают в ФАС. Речь идет о резервуаре объемом 6000 куб.м., водозаборе, насосной станции дренажной воды, котельных и теплосетях.

Постановление вступит в силу с 1 января 2018 года, однако изъятие комплекса имущества администрация должна начать уже сейчас.

В администрации Переславля-Залесского не смогли прокомментировать это решение и пояснить дальнейшую судьбу МУП «Спектр». Депутат Переславской городской думы Александр Дыма полагает, что предприятие ждет банкротство.

«У предприятия 520 миллионов долгов. Каждый год «Спектр» накапливал по 70 миллионов долга из-за неисправности своих теплосетей. Думаю, что после выборов главы администрации Переславля власти города создадут новый МУП и передадут ему все имущество, которое раньше было у «Спектра». И после этого у предприятия оправиться шансов уже не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

По данным источников ИА REGNUM, около 300 млн рублей «Спектр» должен «Газпрому» за поставленный газ. В случае прекращения деятельности возврат долгов МУПа представляется крайне сомнительным.

«Имущество у «Спектра» забрали, но что теперь делать с ним? Скорее всего администрация объявит процедуру торгов и тогда определит собственника имущества законным путем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат переславской городской думы Сергей Хабибулин.