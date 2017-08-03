Пекин, 4 августа, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Сенсацией, заставившей экспертов говорить об изменениях в планетарном соотношении сил, стала демонстрация Китаем новых передвижных комплексов межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. 16 пусковых установок типа DF-31AG стали серьезной заявкой для переоценки китайских стратегических ядерных сил, считавшихся до сих пор незначительными. Теперь же, суммируя как самые современные, так и уже имевшиеся у Китая средства доставки и боевые ядерные заряды, можно говорить о достижении им порога в 400−500 стратегических боеголовок.

Модест Колеров ИА REGNUM

Если указанное количество соответствует реальности, то можно считать Китай уверенно выходящим на третье место в мире непосредственно после России и США по силе ядерных стратегических вооружений. Как известно, Москва и Вашингтон, согласно договору СНВ-3, должны иметь не более 1550 стратегических ядерных боеголовок. А учитывая возросшую мощь китайской промышленности, для преодоления оставшегося разрыва КНР достаточно 10−15 лет.

Узнайте подробности в статье: Китай стал третьей ядерной сверхдержавой?

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