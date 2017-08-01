Тула, 1 августа, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Пять исторических домов по улице Металлистов в самом центре Тулы уже до конца года расселят. Сами здания будут сданы в аренду инвесторам. Об этом говорилось 1 августа в администрации города на встрече с предпринимателями.

ХВМ Здание на ул.Металлистов 23.Тула

Как сообщает «Телеканал Тульский 1», в планах городских властей — сделать улицу пешеходной, создать там общественные пространства, жильцов домов расселить. Myslo сообщает, что в этом году должны расселить жителей домов №№ 7, 13, 17, 20 и 23а, в следующем — жильцов зданий №№2, 6а, 16а, 23в, 15.

Эти здания планируется передать на условиях льготной аренды инвесторам, на 49 лет за 1 рубль в год. Предприниматели, со своей стороны, должны обеспечить качественную реставрацию арендованных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе был представлен проект «Тульская набережная», который предполагает создание «единого историко-культурного пространства» в центре Тулы. Данный проект предполагает развитие набережной р. Упы вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улиц Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина.

Улица Металлистов — бывшая Пятницкая — является одной из центральных и старейших улиц Тулы: первое упоминание о ней относится к концу 16 века. Здесь расположены десятки памятников архитектуры и истории, многие из них являются жилыми домами. Например, дом №2 был построен в XIX веке, до 1917 года принадлежал купцу Леонову: на первом этаже располагались магазины, позже общество трезвости и чайная. Дом №6, в котором теперь планируют устроить «бутик-отель», когда-то был харчевней. Дом №8 когда-то был одним из красивейших зданий — его построили в стиле французского ренессанса.

Большинство домов по этой улице были построены в XVIII — XIX веках, из красного и белого камня — жили здесь преимущественно зажиточные купцы. К нашему времени большая часть зданий пришли в упадок и требуют срочной реставрации.

Проект «Тульская набережная» предполагает, что улица Металлистов станет одним из символов города — наряду с Тульским кремлем, на который она выходит. Сейчас его вынесли на общественное обсуждение: свое мнение относительно проекта предлагается высказать предпринимателям, историкам, музейщикам, просто жителям Тулы.