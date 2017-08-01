Правительство Украины выделит $100 млн на развитие военной сферы
Киев, 1 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. $100 млн выделит Украина на развитие военной сферы, сообщает 1 августа пресс-служба администрации президента Украины.
По словам президента Украины Петра Порошенко, выделенные деньги на 2017 год пойдут на строительство завода по изготовлению боеприпасов, на поставки новой военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных летательных аппаратов.
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Порошенко отметил, что планируется дальнейшее производство украинских ракет, которые успешно прошли испытания. Помимо этого, на противовоздушную оборону будет направлено порядка $7,74 млн.
Напомним, военный бюджет Украины на 2018 год составит $2,85 млрд. В 2017 году на оборонную сферу правительство Украины планирует потратить $2,46 млрд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе уже стоил Украине порядка $50 млрд расходов, при этом около 2,7 тыс. солдат ВСУ погибли и еще около 10 тыс. были ранены.
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