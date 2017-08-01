Киев, 1 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. $100 млн выделит Украина на развитие военной сферы, сообщает 1 августа пресс-служба администрации президента Украины.

ChrisO Катапульта

По словам президента Украины Петра Порошенко, выделенные деньги на 2017 год пойдут на строительство завода по изготовлению боеприпасов, на поставки новой военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных летательных аппаратов.

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Порошенко отметил, что планируется дальнейшее производство украинских ракет, которые успешно прошли испытания. Помимо этого, на противовоздушную оборону будет направлено порядка $7,74 млн.

Напомним, военный бюджет Украины на 2018 год составит $2,85 млрд. В 2017 году на оборонную сферу правительство Украины планирует потратить $2,46 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе уже стоил Украине порядка $50 млрд расходов, при этом около 2,7 тыс. солдат ВСУ погибли и еще около 10 тыс. были ранены.

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