Малоярославец, Калужская область, 1 августа, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Порядка 18,5 тысяч рублей, поступившие от жителей в счёт оплаты коммунальных платежей с декабря 2016 по февраль 2017 года, присвоила, по мнению правоохранителей, начальник отделения почтовой связи, также являющаяся депутатом сельской думы. Об этом 1 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Римма Шестакова.

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33-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Следствием собрана достаточная доказательственная база и в настоящее время уголовное дело направлено в суд. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2017 года правоохранительными органами Калужской области было выявлено 228 экономических преступлений, из них 105 — коррупционной направленности, что на 133% больше аналогичного периода 2016 года.

В 2016 году были направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении восьми чиновников местного самоуправления и восьми должностных лиц государственных и муниципальных учреждений и предприятий.